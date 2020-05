Cruciani nella Top11 di www.tuttoseried.com

Il rossonero Michel Cruciani è stato inserito tra i migliori undici giocatori di tutta l'annata di Serie D dalla redazione di www.tuttoseried.com. Questa la motivazione per quello che è stato quasi un plebiscito: "Ha segnato nelle partite che contano, nel momento più difficile della sua vita. Se la Lucchese torna tra i Pro lo deve al suo capitano. INIMITABILE". Da segnalare che, pur non essendo inseriti nei migliori undici (la classifica era unica per tutti i gironi) hanno ricevuto segnalazioni anche Papini, Benassi e mister Monaco.