Dalle ore 20 di martedì 12 maggio riaccesi i varchi elettronici della zona a traffico limitato in esclusiva modalità notturna

lunedì, 11 maggio 2020, 17:19

Come annunciato della settimana scorsa, da martedì 12 maggio alle ore 20.00 entrerà in vigore la nuova organizzazione della zona a traffico limitato nel centro storico conseguente alla delibera post emergenza covid-19 “Lucca riparte” su traffico e parcheggi: restano invariati confini e modalità di accesso alla ZTL A (area pedonale centro storico e mura), la ZTL B sarà aperta fino al 31 agosto per 12 ore consecutive durante il giorno, dalle 8 fino alle 20, per incentivare la permeabilità del centro storico in vista della progressiva riapertura delle attività. Quindi fino alla fine di agosto i varchi si accenderanno dalle ore 20 alle 8 di mattinaimpedendo l’accesso indiscriminato nelle ore notturne.