Il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Lucca sbarca su Eppela

mercoledì, 13 maggio 2020, 15:06

Online la campagna di crowdfunding per aiutare le persone più colpite dagli effetti economici del Coronavirus e per rilanciare la città: il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Lucca sbarca su Eppela, la piattaforma italiana di crowdfunding: https://www.eppela.com/cuoredilucca. Prosegue sulla rete, con una campagna apposita, la raccolta di donazioni a sostegno del Fondo di Mutuo Soccorso della città, creato dall’amministrazione comunale per dare un aiuto concreto a coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus e per sostenere la ripresa delle attività cittadine.