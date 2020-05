Mister Vangioni (Seravezza Pozzi): "Credo che per quest’anno i dilettanti abbiano finito già tutti il proprio campionato"

domenica, 3 maggio 2020, 19:57

Lunga intervista di Walter Vangioni, tecnico del Seravezza Pozzi, a www.luccaindiretta.it nel corso della quale l'allenatore dichiara di fatto conclusa la stagione: "È una situazione veramente incredibile, purtroppo questo virus sta complicando la vita di tutti. Il calcio in questo momento passa in secondo piano. Speriamo che si possa presto a tornare alla vita di tutti i giorni il prima possibile. Credo che per quest’anno i dilettanti abbiano finito già tutti il proprio campionato. La mia squadra ed i miei ragazzi stavano facendo qualcosa di straordinario. Nel girone di ritorno con 22 punti su 24 disponibili eravamo terzi in classifica a 5 punti dalla Lucchese ed a 4 dal Prato, con lo scontro diretto con la Lucchese da affrontare. Ciò significava che eravamo in piena lotta per salire in serie C e soprattutto a differenza di quelle piazze eravamo spensierati perché l’obiettivo della società era quello di rimanere in categoria. Purtroppo la nostra rincorsa verso il primato è stata fermata da un virus maledetto. Comunque sono ugualmente orgoglioso di quello che hanno fatto i miei calciatori".