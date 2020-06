Ghirelli (Lega Pro): "Non cambierà il format del prossimo campionato"

Altre notizie brevi

giovedì, 25 giugno 2020, 13:48

A fine conferenza stampa con cui sono stati annunciati i primi rinnovi in rossonero, il direttore generale Mario Santoro è intervenuto con un particolare in più sulla scelta del luogo del ritiro pre campionato che sicuramente sarà in provincia di Lucca. Tra le già citate località si aggiunge San Romano Garfagnana.

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:13

L'ex direttore rossonero Antonio Obbedio, dopo l'esperienza non troppo fortunata a Messina, ha ritrovato la Lega Pro ed è infatti il nuovo direttore sportivo del Renate, impegnato nei play off per andare in Serie B. A lui gli auguri per questa nuova avventura.

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:00

Reso noto il programma nelle date e con gli orari d’inizio dei play off e play out:

mercoledì, 24 giugno 2020, 08:11

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, ha respinto tutti i ricorsi presentati da numerose squadre di Serie D in merito alla decisione di chiudere con la retrocessione delle ultime quattro tutti i gironi dei campionati.