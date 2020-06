Ghirelli (Lega Pro): "Se avessimo dovuto giocarle tutte, avremmo finito a settembre"

Altre notizie brevi

giovedì, 11 giugno 2020, 18:40

Uno stanziamento pari a 10 milioni di euro. Si tratta del dato più rilevante emerso nell’ultimo Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. La riunione del massimo organismo della LND, che si è svolta presso il Salone d’Onore del CONI, e che si è aperta con il saluto del capo dello...

mercoledì, 10 giugno 2020, 21:48

La Lega Pro comunica di aver ricevuto la rinuncia a partecipare ai play off, entro il termine di oggi alle ore 19 previsto dal CU 209 FIGC, da sei club: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e dalle due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della...

martedì, 9 giugno 2020, 18:12

La Terza Divisione inglese ha deciso di congelare le classifiche tramite l'utilizzo di un algoritmo. Coventry e Roterham sono state promosse in Championship. Retrocessione in League Two per Tranmere Rovers, Southend United e Bolton Wanderers. Playoff, infine, per Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth e Fleetwood Town che si contenderanno l'ultima promozione.

martedì, 9 giugno 2020, 18:10

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali,la Fidelis Andria ha comunicato che Giancarlo Favarin non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Con lui, via anche il vice Giovanni Langella: "La SSD Fidelis Andria comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico Giancarlo Favarin e con il suo secondo...