Gravina (Figc): "Stadi aperti? Quando ci sarà un vaccino"

Altre notizie brevi

sabato, 20 giugno 2020, 08:14

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, ha respinto i ricorsi presentati da Rieti, Rimini, Picerno, Fano, Olbia, Gozzano in merito alle retrocessioni e ai play out in Serie C decisi Consiglio federale della Figc nelle scorse settimane.

venerdì, 19 giugno 2020, 19:08

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto dei criteri riportati nel C.U n.324 della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto dell’interruzione dell’attività deliberata dal Consiglio Federale dello scorso 20 maggio e in ottemperanza ai principi dell’articolo 18 del Decreto Legge dello scorso 19 maggio, ha stilato (Comunicato Ufficiale N°...

giovedì, 18 giugno 2020, 18:17

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è stato intervistato durante il programma 'Pomeriggio da Supereroi' su Radio Punto Nuovo, e ha parlato, tra le altre cose, della possibile data di partenza della prossima stagione. "Questo campionato finisce il 22 luglio – afferma – .

mercoledì, 17 giugno 2020, 09:59

Nel pomeriggio di oggi, dalle 16,30, tre giocatori rossoneri saranno presenti al Lucchese Point per firmare i gadget in vendita al negozio (dai palloni alle maglie, passando dagli zaini ai cappellini). Saranno presenti Nolè, Cruciani e Benassi.