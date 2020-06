L'ex diesse rossonero Obbedio passa al Reate

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:13

L'ex direttore rossonero Antonio Obbedio, dopo l'esperienza non troppo fortunata a Messina, ha ritrovato la Lega Pro ed è infatti il nuovo direttore sportivo del Renate, impegnato nei play off per andare in Serie B. A lui gli auguri per questa nuova avventura.