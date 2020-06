Serie C, il Collegio di Garanzia del Coni respinge quattro ricorsi contro le retrocessioni e i play out

sabato, 20 giugno 2020, 08:14

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, ha respinto i ricorsi presentati da Rieti, Rimini, Picerno, Fano, Olbia, Gozzano in merito alle retrocessioni e ai play out in Serie C decisi Consiglio federale della Figc nelle scorse settimane. Analogo giudizio per i ricorsi, in Serie B, di Trapani e Cosenza. Le società potranno ricorrere al Tar del Lazio.