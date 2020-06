Serie C, play off: ecco chi passa il turno

Altre notizie brevi

martedì, 30 giugno 2020, 21:54

Si sono concluse le gare di ritorno degli spareggi play out in Serie C. Ecco tutti i risultati (in maiuscolo le squadre che si sono salvate, da sottolineare che l'Olbia ridotta in nove uomini ha trovato il gol salvezza in pieno recupero):

martedì, 30 giugno 2020, 15:35

Andrea Pirlo sarà il prossimo allenatore della Juventus B Under 23, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Al suo fianco, come vice, potrebbe esserci Roberto Baronio con cui ha giocato insieme con la maglia del Brescia.

sabato, 27 giugno 2020, 23:08

Si sono concluse le gare di andata dei play out di Serie C (giocata achre la finale di coppa Italia dove la Juventus B ha battuto per 2-1 la Ternana). Ecco i risultati:

giovedì, 25 giugno 2020, 17:43

Il Consiglio Federale odierno è stato commentato dal presidente della Lega Pro Fracesco Ghirelli: “Nel corso del Consiglio vi sono state due importanti conferme per la nostra Lega. In particolare è stato deliberato che il format dei campionati rimarrà invariato e che, in caso di vacanze d’organico, verrà applicata la...