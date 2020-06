Serie C, tutti i risultati dei play out di andata

Altre notizie brevi

giovedì, 25 giugno 2020, 17:43

Il Consiglio Federale odierno è stato commentato dal presidente della Lega Pro Fracesco Ghirelli: “Nel corso del Consiglio vi sono state due importanti conferme per la nostra Lega. In particolare è stato deliberato che il format dei campionati rimarrà invariato e che, in caso di vacanze d’organico, verrà applicata la...

giovedì, 25 giugno 2020, 13:48

A fine conferenza stampa con cui sono stati annunciati i primi rinnovi in rossonero, il direttore generale Mario Santoro è intervenuto con un particolare in più sulla scelta del luogo del ritiro pre campionato che sicuramente sarà in provincia di Lucca. Tra le già citate località si aggiunge San Romano Garfagnana.

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:13

L'ex direttore rossonero Antonio Obbedio, dopo l'esperienza non troppo fortunata a Messina, ha ritrovato la Lega Pro ed è infatti il nuovo direttore sportivo del Renate, impegnato nei play off per andare in Serie B. A lui gli auguri per questa nuova avventura.

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:00

Reso noto il programma nelle date e con gli orari d’inizio dei play off e play out: