L'ex tecnico rossonero Baldini a un passo dal Siena

Altre notizie brevi

sabato, 25 luglio 2020, 18:57

Guido Pagliuca è il nuovo tecnico della Pianese, formazione appena retrocessa in serie D dopo lo spareggio rocambolesco contro la Pergolettese. L'ex tecnico rossonero, che portò la Lucchese in Lega pro dopo la splendida vittoria di Correggio, ha accettato questa nuova scommessa ed è ripartito da solo dopo che in...

sabato, 25 luglio 2020, 09:40

La Lega Pro ha deciso che nella prossima stagione ogni club dovrà presentare una lista con un massimo 22 giocatori professionisti. Il numero potrà essere aumentato di una unità con l'inserimento di un solo calciatore professionista (cd "giovane professionista") nato successivamente al 1 gennaio 2001 oppure con i "primi contratti...

venerdì, 24 luglio 2020, 17:11

Il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, ai microfoni di SkySport ha confermato l’inizio del campionato di Serie C 2020/2021 per il prossimo 27 settembre, ma ha aggiunto che la Serie C dovrà rinunciare alla Coppa Italia: "Inizieremo il campionato il 27 settembre e per la prima volta non avremo...

venerdì, 24 luglio 2020, 08:43

convocata la riunione del Consiglio Federale per le ore 12 di martedì 4 agosto. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 giugno e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezione di un componente del Consiglio Direttivo della...