Mariani prova a acquistare il Rimini

Altre notizie brevi

martedì, 7 luglio 2020, 20:58

La Corte Federale d’Appello (a Sezioni Unite) ha accolto il reclamo n. 134 proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, annullato la decisione impugnata ed inflitto alla Robur Sienala sanzione della penalizzazione di due punti in classifica di cui uno già scontato nella corrente stagione sportiva e uno da scontare...

lunedì, 6 luglio 2020, 20:46

Il Portsmouth esce ai rigori in semifinale play off della League One. I Pompey sono stati battuti per 5-4 dopo i calci di rigore dall'Oxford dopo che i tempi supplementari erano terminati 1-1. All'andata era finita 1-1.

lunedì, 6 luglio 2020, 17:34

Il lucchese Vittorio Bini è stato confermato nel ruolo di presidente del Comitato regionale arbitri Toscana. Tutta la sezione AIA di Lucca esprime la soddisfazione per la conferma del prestigioso incarico e formula un grande in bocca al lupo per questa sua quarta stagione alla guida degli arbitri toscani.

domenica, 5 luglio 2020, 22:43

Concluse anche le gare di sola andata valider per il secondo turno dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo chi ha superato il turno: