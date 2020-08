Mercato, due ex rossoneri si accasano in Eccellenza

Altre notizie brevi

giovedì, 30 luglio 2020, 17:02

Ora è ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juve B, lo ha ufficializzato la stessa società bianconera: "Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell’estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane -...

martedì, 28 luglio 2020, 08:37

La Carrarese, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che la stagione sportiva 2020/2021 sarà all'insegna della continuità societaria e tecnica, confermando il tecnico Silvio Baldini e il direttore Gianluca Berti.

lunedì, 27 luglio 2020, 14:59

Il Campodarsego non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C: lo ha annunciato lo stesso presidente Daniele Pagin con una lettera aperta attraverso il sito ufficiale del club biancorosso: "Ho preso questa mattina una decisione sofferta e alla quale non pensavo che sarei arrivato.

sabato, 25 luglio 2020, 18:57

Guido Pagliuca è il nuovo tecnico della Pianese, formazione appena retrocessa in serie D dopo lo spareggio rocambolesco contro la Pergolettese. L'ex tecnico rossonero, che portò la Lucchese in Lega pro dopo la splendida vittoria di Correggio, ha accettato questa nuova scommessa ed è ripartito da solo dopo che in...