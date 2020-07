Qui Carrara: Baldini confermato sulla panchina dei marmiferi

Altre notizie brevi

lunedì, 27 luglio 2020, 14:59

Il Campodarsego non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C: lo ha annunciato lo stesso presidente Daniele Pagin con una lettera aperta attraverso il sito ufficiale del club biancorosso: "Ho preso questa mattina una decisione sofferta e alla quale non pensavo che sarei arrivato.

sabato, 25 luglio 2020, 18:57

Guido Pagliuca è il nuovo tecnico della Pianese, formazione appena retrocessa in serie D dopo lo spareggio rocambolesco contro la Pergolettese. L'ex tecnico rossonero, che portò la Lucchese in Lega pro dopo la splendida vittoria di Correggio, ha accettato questa nuova scommessa ed è ripartito da solo dopo che in...

sabato, 25 luglio 2020, 16:09

Pare ormai definitol'approdo alla panchina del Siena di Francesco Baldini, già tecnico della Lucchese oltre che di Bologna primavera, Sestri Levante e Trapani. Lo confermano le indiscrezioni raccolte da www.sienaclubfedelissimi.com che ipotizza la firma per lunedì prossimo.

sabato, 25 luglio 2020, 09:40

La Lega Pro ha deciso che nella prossima stagione ogni club dovrà presentare una lista con un massimo 22 giocatori professionisti. Il numero potrà essere aumentato di una unità con l'inserimento di un solo calciatore professionista (cd "giovane professionista") nato successivamente al 1 gennaio 2001 oppure con i "primi contratti...