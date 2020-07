Serie C, play off: ecco chi ha superato il secondo turno

Altre notizie brevi

sabato, 4 luglio 2020, 13:25

Lunedì 13 luglio alle ore 21.00, presso il piazzale antistante il museo rossonero, sotto la Curva Ovest, è stata convocata l'assemblea ordinaria di tutti i soci di LUCCA UNITED con all'ordine del giorno, concessione a titolo gratuito uso del marchio A.S.

venerdì, 3 luglio 2020, 23:04

Serata di play off anche nella League One inglese dove il Portsmouth, nella semifinale di andata, non è andato oltre l'1-1 sul proprio terreno contro l'Oxford. Gara di ritorno in programma lunedì 6 luglio: chi passa il turno accede alla finale dove è in palio l'accesso alla Championship, la Serie...

venerdì, 3 luglio 2020, 13:54

Lunga intervista a Giuseppe Galderisi sul sito www.tuttoc.com durante la quale l'ex tecnico rossonero ha parlato anche della Lucchese e del suo ritorno tra i professionisti: "Sono contento, credo che quella piazza possa meritare palcoscenici ancora più importanti di questi.

giovedì, 2 luglio 2020, 19:00

La Lega Pro ha reso noti gli accoppiamenti per il secondo turno delle gare di play off di Serie C. Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata...