Ghirelli: "A stadi chiusi è dura per la Serie C"

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 settembre 2020, 17:39

Il Livorno cambia proprietà. Il club amaranto passa nella mani di Rosettano Navarra, imprenditore di Ferentino, in passato alla guida di Frosinone, Vis Pesaro, Fano e dello stesso Ferentino. Il vicepresidente è Silvio Aimo, ma in società resta anche come Aldo Spinelli. Luca Bronzato sarà il direttore generale.

mercoledì, 16 settembre 2020, 08:40

Il Direttivo della Lega Pro ha stabilito che i calendari per la stagione 2020-2021 del campionato Serie C verranno sorteggiati oggi 16 settembre dalle ore 17 presso la sede della Lega Pro. Sarà possibile seguire la diretta su Raisport.

martedì, 15 settembre 2020, 19:44

Il portiere Matteo Biggeri e il difensore Andrea Adamoli hanno già raggiunto i nuovi compagni a Castelnuovo e si sono messi a disposizione di mister Monaco. Per quanto riguarda il mercato, c'è la conferma che la Lucchese è in corso per l'attaccante Andrea Magrassi, classe 1993, ma su di lui...

martedì, 15 settembre 2020, 16:31

Si è concluso il Consiglio Federale e dopo il caso Picerno-Bitonto, Bisceglie e Foggia vengono inserite in Serie C. Il Rende e la Pianese, esclusi dal ripescaggio, valutano il ricorso al Coni. A questo punto, dovrebbe esserci il via libera per l'indicazione di quando verranno definiti i calendari e i gironi.