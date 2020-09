L'ex rossonero Calcagni passa al Matelica

Altre notizie brevi

E' andato in scena il primo turno della Coppa Italia maggiore (quella di Serie C non verrà disputata in questa stagione) e in campo sono scese numerose rivali della Lucchese in campionato. Ecco i risultati con in maiuscolo le squadre passate al turno successivo):

Lucchese-Pergocrema, prima gara del campionato in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Marco Perri della sezione di Roma 1. Perri sarà coadiuvato da Benedetto Torraca di La Spezia e Mario Pinna di Oristano, quarto uomo sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, su richiesta del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha disposto in occasione di tutte le gare calcistiche in programma nella prossima giornata, l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Daniele De Santis della Sezione AIA di Lecce, scomparso tragicamente lunedì a seguito...

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nell'audizione informale odierna di fronte alla VII Commissione della Camera è tornato a parlare della possibile riapertura progressiva degli stadi che sembra slittare ulteriormente: "L'obiettivo è quello di riaprire gli impianti sportivi in progressione per tutte le competizioni: faremo questo lavoro da qui al...