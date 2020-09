Mercato, l'ex rossonero Iadaresta va al Picerno

mercoledì, 30 settembre 2020, 13:16

L'attaccante Pasquale Iadaresta che nella Lucchese ha giocato dal dicembre scorso e ha realizzato il gol della promozione contro il Ligorna, è da ieri un nuovo giocatore del Picerno. La squadra che è stata retrocessa in Serie D dopo la combine con il Bitonto, punta sin da subito a vincere il campionato. Quindi si è affidata ad un bomber che per la serie D è un lusso. Iadaresta troverà l'altro ex Lucchese Ligorio.