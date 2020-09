Mercato, Lucchese vicina all'ingaggio del classe 2004 Alessandro Viaggiano

Altre notizie brevi

venerdì, 4 settembre 2020, 21:41

Ecco le dichiarazioni del direttore generale della Lucchese Mario Santoro in merito alla presentazione del progetto del nuovo stadio avvenuta diffuse dalla società tramite un comunicato stampa: "Siamo molto soddisfatti di quanto avvenuto oggi e soprattutto orgogliosi di aver mantenuto fede agli impegni presi con l'amministrazione comunale, gli imprenditori e...

venerdì, 4 settembre 2020, 08:50

Dopo 21 anni alla guida del Livorno, Aldo Spinelli ha ceduto il club a nuovi acquirenti, per ora non resi noti, ma che si sa si tratti di imprenditori del Nord. A passare di mano davanti a un notaio è il 70 per cento del club.

giovedì, 3 settembre 2020, 18:37

Tanasyi Kosovan è a Lucca ed ha rilasciato le sue prime dichiarazioni attraverso la pagina Facebook della società rossonera: "Lucca città bellissima e Lucchese società blasonata, insieme ci divertiremo". Il centrocampista ucraino raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro di Castelnuovo nel pomeriggio e domattina sarà a disposizione di mister Monaco.

mercoledì, 2 settembre 2020, 18:12

L’Us Grosseto comunica che la trattativa di acquisto da parte della cordata interessata è salta nello studio notarile che doveva sancire l'accordo. Ora si cerca un piano alternativo per affrontare il prossimo campionato di Serie C.