Posticipo, la Juventus B batte la Pro Sesto

Altre notizie brevi

lunedì, 28 settembre 2020, 15:33

Un pomeriggio a dir poco difficile, quello di domenica, e non solo per l'impossibilità per tanti tifosi di recarsi allo stadio, ma anche perché la stessa Eleven Sports che trasmette le gare in diretta web ha incontrato non pochi problemi con la stessa piattaforma web ce si è scusata con...

domenica, 27 settembre 2020, 19:54

Si sono concluse altre tre gare del girone A della Serie C. Ecco i risultati, in attesa del posticipo del lunedì:

domenica, 27 settembre 2020, 17:12

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Lecco e Giana Erminio, si sono concluse altre cinque gare nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 26 settembre 2020, 23:11

Lecco-Giana Erminio, anticipo della prima di campionato, è terminata con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.