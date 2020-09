Ritiro di Castelnuovo: nuovo ciclo di tamponi per i rossoneri

mercoledì, 9 settembre 2020, 17:48

La squadra rossonera oggi ha svolto due allenamenti e nella giornata di oggi si è sottoposta anche ai tamponi. Il gruppo sta bene e nessuno ha accusato particolari problemi. La società rossonera sta cercando di organizzare l'amichevole contro il Castelnuovo con la presenza dei tifosi ma ancora non è stata individuata una data così come per la presentazione ufficiale della squadra prevista al Porta Elisa sempre con la presenza del pubblico. Il direttore Santoro sta lavorando su queste due ipotesi ma non sono certamente facili da realizzare.