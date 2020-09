Spadafora rinvia ancora: "Stadi aperti dal 7 ottobre"

Altre notizie brevi

martedì, 22 settembre 2020, 00:21

Drammatico doppio omicidio a Lecce, dove in serata sono stati uccisi l'arbitro Daniele De Santis e una donna. Il fischietto pugliese aveva diretto l'ultimo derby della Lucchese a Pisa nel 2019.

lunedì, 21 settembre 2020, 16:10

Un grave lutto ha colpito l'amica e collega Alessia Lombardi. Questa mattina è scomparsa sua madre Gabriella, una malattia l'ha portata via all'affetto di Alessia e suo fratello Walter. I funerali ci saranno mercoledì alle ore 15:30 alla chiesa dell'Arancio.

domenica, 20 settembre 2020, 13:58

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, apre a una minima apertura degli stadi (1000 spettatori) anche in Serie B e C, come riporta Il Corriere della Sera: "L’apertura a mille spettatori per eventi singoli era già prevista dall’equiparazione dello sport agli eventi culturali.

domenica, 20 settembre 2020, 00:48

Ilpresidente della Federcalcio Gabriele Gravina esprime tutta la sua perplessità dopo l'ennesimo pasticcio del governo Conte, e in particolare del ministro Spadafora, che ha dato il via libera per 1000 spettatori solo in Serie A: "L'apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via...