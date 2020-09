Stagione calcistica 2020-2021, tutto vietato o quasi: firmata l'ordinanza che limita vendita e somministrazione di alcolici, alimenti e bevande in contenitori rigidi

Altre notizie brevi

giovedì, 24 settembre 2020, 17:35

Bruno Russo, presidente rossonero, è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione delle maglie, per manifestare il suo ottimismo circa lo sciopero dei calciatori: "Credo che rientrerà e che saremo regolarmente in campo, quanto alla presenza del pubblico, ne sapremo di più nelle prossime ore.

giovedì, 24 settembre 2020, 12:23

Il Venezia ha reso noto di aver ingaggiato Francesco Forte dalla Juve Stabia, l'ex centravanti rossonero ha sottoscritto un contratto triennale.

mercoledì, 23 settembre 2020, 19:57

E' andato in scena il primo turno della Coppa Italia maggiore (quella di Serie C non verrà disputata in questa stagione) e in campo sono scese numerose rivali della Lucchese in campionato. Ecco i risultati con in maiuscolo le squadre passate al turno successivo):

mercoledì, 23 settembre 2020, 17:18

Approda al Matelica il centrocampista classe 1994 Riccardo Calcagni. L'ex rossonero era dal gennaio scorso all'Arzignano, dopo i tre anni passati al Pontedera dove era arrivato proprio dalla Lucchese.