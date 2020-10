A Curva Ovest c'è Alessandro Vichi

Altre notizie brevi

martedì, 20 ottobre 2020, 13:26

Settimana di gare straordinarie per il girone A della Serie C che tra mercoledì e giovedì vedrà andare in scena il programma valido per la sesta di andata. Ecco le gare:

lunedì, 19 ottobre 2020, 13:30

Dopo la nuova serie di tamponi effettuata da tutta la Lucchese, staff compreso, questa notte, sono giunti gli esiti: tutti negativi. Dunque, con l'eccezione di un giocatore che è risultato positivo con il tampone di venerdì scorso e che è asintomatico, tutto l'ambiente rossonero può tirare un sospiro di sollievo.

lunedì, 19 ottobre 2020, 13:20

La Lega Pro ha ufficializzato lo spostamento della gara tra Pro Patria e Lucchese a giovedì prossimo, calcio di inizio fissato alle ore 15.

domenica, 18 ottobre 2020, 22:42

Pro Patria-Lucchese, gara valida per la sesta di andata e che dovrebbe essere disputata giovedì prossimo in attesa della conferma ufficiale della Lega Pro, sarà diretta da Dario Madonia della sezione AIA di Palermo. Madonia sarà coadiuvato da Lorenzo D'Ilario di Tivoli e Giulia Tempestilli di Roma 2.