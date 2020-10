Qui Novara, mister Banchieri: "Confido sul mio gruppo di giocatori"

venerdì, 2 ottobre 2020, 18:26

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Novara mister Banchieri che ha parlato del match con i rossoneri: "Situazione è abbastanza complessa, a livello numerico siamo contati in difesa e a centrocampo, anche per le prossime gare, ma faremo il meglio che possiamo senza cercare alibi. Sono arrabbiato per aver perso il derby, sul mercato la società sa cosa serve. Confido molto sul mio gruppo, sulla mia squadra che vuole molto bene al Novara. Vanno aiutati"