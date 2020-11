Anticipo del sabato: la Carrarese vince a Livorno

sabato, 14 novembre 2020, 22:38

L'anticipo del sabato, valido per l'undicesima di andata, tra Livorno e Carrarese si è concluso 2-1 per i marmiferi che con questa vittoria si portano, almeno temporaneamente, al comando in coabitazione con il Renate che giocherà domani a Novara.