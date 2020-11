Anticipo della tredicesima, il Renate vince ancora

Altre notizie brevi

sabato, 28 novembre 2020, 18:25

Alla vigilia del derby tra Pistoiese e Lucchese, come riporta www.pistoiasport.com, ha parlato anche il tecnico degli arancioni Giancarlo Riolfo, che proprio contro i rossoneri farà il suo esordio in panchina: "Nel recupero di mercoledì la Lucchese ha avuto un mezzo tracollo psicologico soprattutto nel primo tempo, ma è los...

venerdì, 27 novembre 2020, 18:33

Tredicesima di campionato che andrà in scena nel prossimo fine settimana, con incontri però spalmati in tre giorni. Ecco il programma:

venerdì, 27 novembre 2020, 14:32

In merito alla proposta dell’Assemblea di Lega di Serie B che ha votato per diminuire il numero delle retrocessioni nell’attuale stagione per aumentare il numero di club nella serie cadetta, il presidente dalla Lega Pro Francesco Ghirelli dichiara: “La proposta della serie B? I cambi di format chiedono il consenso...

venerdì, 27 novembre 2020, 14:22

A causa del permanere delle positività riscontrate nel gruppo squadra si comunica, in accordo con la società Pallacanestro Femminile Broni93, la partita in programma domenica 29 novembre alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura e Pallacanestro Femminile Broni93 è stata rinviata a data da destinarsi.