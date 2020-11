Covid, nessun nuovo caso di positivià tra i rossoneri

Altre notizie brevi

sabato, 7 novembre 2020, 21:43

Si è conclusa la seconda gara di anticipo valida per la nona di andata del girone dei rossoneri: il Renate ha battuto il Lecco per 2-0. Pergolettese-Pro Vercelli non è stata invece disputata per la presenza di nebbia.

sabato, 7 novembre 2020, 16:58

Il primo anticipo del sabato valido per la nona di andata del girone A della Serie C tra Grosseto e Carrarese ha visto vincere la squadra di mister Baldini per 1-0 in trasferta.

venerdì, 6 novembre 2020, 18:52

La Lega Pro ha ratificato l'accordo intercorso tra le due società e la gara in programma mercoledì prossimo, 11 novembre, tra Pontedera e Lucchese allo stadio Mannucci sarà disputata alle 17,30 anziché alle 20,45.

venerdì, 6 novembre 2020, 11:43

Dopo Como-Olbia, anche Giana-Piacenza è stata rinviata a data da destinarsi dalla Lega Pro su richiesta della società lombarda per la presenza di casi Covid nella rosa. La gara si sarebbe dovuta giocare domani, sabato, nel quadro della nona di andata del girone A.