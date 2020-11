Decima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 10 novembre 2020, 19:06

La Lega Pro ha ufficializzato il cambio del fischio d'inizio di Olbia-Lucchese, in programma mercoledì 18 in Sardegna e valida per l'ottava di andata: si giocherà alle 15 aziché alle 20,30.

martedì, 10 novembre 2020, 16:03

Scenari drammatici per il calcio se entro gennaio non arriveranno fondi dal governo: è quanto sostiene il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli in una intervista a www.tuttoc.com: "Se entro gennaio non arriveranno fondi dal Governo per noi sarà il collasso.

lunedì, 9 novembre 2020, 12:55

Il campionato di Serie C va avanti: il presidente della Lega Pro Ghirelli in una nota ha voluto fare chiarezza sulla vicenda dopo le prime indiscrezioni stampa: ""La Serie C va avanti e lo fa nel rispetto e nella tutela della salute.

lunedì, 9 novembre 2020, 12:52

Pontedera-Lucchese, in programma mercoledì prossimo al Mannucci, sarà diretta da Carlo Rinaldi della sezione AIA di Bassano del Grappa. Rinaldi saràcadiuvato da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e da Francesco Arena di Roma. Quarto uomo Marco Ricci di Firenze.