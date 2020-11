Dodicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 20 novembre 2020, 18:30

La squadra dopo la piccola sgambata di ieri mattina al ritorno da Olbia, ha lavorato questo pomeriggio sul campo dell'Acquedotto. Esercitazioni tattiche e lavoro per reparti, è stato questo il menù voluto da mister Lopez. Per quanto riguarda la formazione non ci dovrebbero essere importanti cambiamenti rispetto a quella vista...

giovedì, 19 novembre 2020, 18:43

Il presidente della Giana Erminio, contro cui saranno impegnati i rossoneri domenica prossima, ha sollevato dall'incarico l'allenatore in seconda della squadra, Andrea Ardito. Cesare Albè resta comunque primo allenatore della formazione lombarda.

giovedì, 19 novembre 2020, 18:41

Nuovo rinvio nel girone dei rossoneri: Piacenza-Novara che si sarebbe dovuta disputare domenica prossima al Garilli di Piacenza è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta della società emiliana per i casi Covid registrati.

giovedì, 19 novembre 2020, 13:59

L'ex portiere rossonero Marco Albertoni ha firmato un contratto con il Ravenna fino al termine della stagione. Classe 1995, Albertoni ha vestito le maglie di Spal, Mantova, Lucchese, Pistoiese, Albissola e Perugia.