Ghirelli alla Serie B: "I cambi di format richiedono il consenso delle Leghe coinvolte"

venerdì, 27 novembre 2020, 14:32

In merito alla proposta dell’Assemblea di Lega di Serie B che ha votato per diminuire il numero delle retrocessioni nell’attuale stagione per aumentare il numero di club nella serie cadetta, il presidente dalla Lega Pro Francesco Ghirelli dichiara: “La proposta della serie B? I cambi di format chiedono il consenso delle Leghe coinvolte. Ho letto dalle agenzie di questo cambio. Ci vedremo in Consiglio Federale. Le riforme si fanno ragionando a sistema. Non c’è un campionato nel mondo con numero dispari: si propongono 21 squadre, fino a ieri erano 18”.