Ghirelli "(Lega Pro) risponde a Tuttoc.com: "Non serve bloccare il campionato"

giovedì, 19 novembre 2020, 13:24

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, con una nota ha risposto all'editoriale di www.tuttoc.com di Nicolò Schira: : “Caro Schira, seguo con costanza TuttoC poiché è una comunicazione molto puntuale e che offre un servizio molto utile di comunicazione sulla Serie C. Per questo mi permetto di intervenire a margine dell’editoriale che lei ha scritto e nello specifico su un punto: ‘…vorrebbero sospendere il campionato per un mese (dicembre) stile Serie D … recuperare le tante gare rinviate’. Troverà allegata la programmazione delle partite da recuperare, per cui non c’è il problema di bloccare per un mese a causa dei recuperi. Le date e le partite da recuperare potranno essere utile come comunicazione che TuttoC, confermo, svolge con grande professionalità e neutralità. Quindi il riferimento con la Serie D non tiene e aggiungo che il programma dei recuperi lo abbiamo fatto con un rapporto molto positivo con i nostri club, di ascolto e di reciproca comprensione, come deve essere, sempre, ed in particolare in un periodo come questo segnato terribilmente da Covid-19. Fermare o meno il campionato? Noi andiamo avanti". "Certo non è facile. I club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori altrimenti rischiamo il collasso, per questo il governo lo stiamo incalzando. Il Paese, le autorità sanitarie, hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare ed invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e faremo quello che le autorità scientifiche diranno, in accordo con FIGC”.