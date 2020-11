Anticipi della nona di andata, conclusa una gara, rinvita un'altra

sabato, 7 novembre 2020, 21:43

Si è conclusa la seconda gara di anticipo valida per la nona di andata del girone dei rossoneri: il Renate ha battuto il Lecco per 2-0. Pergolettese-Pro Vercelli non è stata invece disputata per la presenza di nebbia. E in tanti si chiedono se era così difficile prevederla, da quelle parti in pieno novembre, collocando il match in orario serale.