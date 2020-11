Tredicesima di campionato, ecco le gare in programma

Altre notizie brevi

In merito alla proposta dell’Assemblea di Lega di Serie B che ha votato per diminuire il numero delle retrocessioni nell’attuale stagione per aumentare il numero di club nella serie cadetta, il presidente dalla Lega Pro Francesco Ghirelli dichiara: “La proposta della serie B? I cambi di format chiedono il consenso...

A causa del permanere delle positività riscontrate nel gruppo squadra si comunica, in accordo con la società Pallacanestro Femminile Broni93, la partita in programma domenica 29 novembre alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura e Pallacanestro Femminile Broni93 è stata rinviata a data da destinarsi.

Con il cartellino giallo rimediato contro l'Albioleffe, il capitano rossonero Maikol Benassi è andato in diffida: la prossima ammonizione provocherà automaticamete la sua squalifica per un turno.

La notizia della improvvisa scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo e in particolare quello del calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, per onorare la memoria del grande campione, ha disposto un minuto di raccoglimento, prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel prossimo...