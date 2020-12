Diciassettesima di andata, il programma delle gare

Altre notizie brevi

martedì, 22 dicembre 2020, 15:09

Brindisi conviviale fra la società rossonera e la stampa. I dirigenti, rispettando le norme anti assembramento, hanno convocato la stampa per gli auguri di Natale. Erano presenti il presidente Bruno Russo, l'amministratore delegato Alessandro Vichi e il direttore generale Mario Santoro e il ds Daniele Deoma.

lunedì, 21 dicembre 2020, 18:11

Iniziano le prime penalizzazioni per il Livorno: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con tre provvedimenti diversi, ha comminato complessivamente cinque punti di penalità al club amaranto da scontare in questa stagione, oltre al pagamento di 11.500 euro di multa e alla squalifica del rappresentante legale Rossettano Navarra per...

lunedì, 21 dicembre 2020, 18:04

Il giudice sportivo ha fermato per un turno il centrocampista rossonero Tanasy Kosovan che nel derby di Livorno, in diffida, era stato ammonito. Salterà il match di mercoledì con la Carrarese, a cui non potrà prendere parte nemmeno il tecnico degli apuani Silvio Baldini, squalificato per due turni per proteste.

lunedì, 21 dicembre 2020, 17:07

Al via l'ultima giornata della fase a gironi della Social Pro League. Lucchese e Casertana, con rispettivamente 50 e 263 punti, anche questa settimana confermano il loro primato nei gironi A e C, così come il Modena rimane in vetta al girone B e risulta il club più votato, raggiungendo...