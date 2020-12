Diciassettesima di andata, tutti i risultati del girone dei rossoneri

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 dicembre 2020, 21:47

Lucchese-Renate, gara valida per l'ultima di andata del girone A, si giocherà sabato 16 gennaio con inizio alle ore 15.

martedì, 22 dicembre 2020, 15:09

Brindisi conviviale fra la società rossonera e la stampa. I dirigenti, rispettando le norme anti assembramento, hanno convocato la stampa per gli auguri di Natale. Erano presenti il presidente Bruno Russo, l'amministratore delegato Alessandro Vichi e il direttore generale Mario Santoro e il ds Daniele Deoma.

martedì, 22 dicembre 2020, 12:54

Ultimo turno dell'anno solare per la Serie C che andrà in scena mercoledì 23 dicembre in occasione della diciassettesima di andata. Ecco il quadro completo delle gare:

lunedì, 21 dicembre 2020, 18:11

Iniziano le prime penalizzazioni per il Livorno: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con tre provvedimenti diversi, ha comminato complessivamente cinque punti di penalità al club amaranto da scontare in questa stagione, oltre al pagamento di 11.500 euro di multa e alla squalifica del rappresentante legale Rossettano Navarra per...