Giudice sportivo, squalificati Deoma e Panati

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:59

Provvedimenti in casa rossonera del giudice sportivo che ha esaminato il referto arbitrale del match di Pontedera: il diesse Daniele Deoma, espulso durante la gara dalla panchina, è stato squalificato sino all'8 dicembre prossimo e gli è stata comminata una multa di 500 euro per comportamento non regolamentare e proteste. Matteo Panati, espulso per somma di ammonizioni, è stato fermato per un turno, mentre Matteo Meucci è entrato in diffida: al prossimo cartellino giallo sarà squalificato.