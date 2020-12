L'ex rossonero Mingazzini entra nello scouting del Sassuolo

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 dicembre 2020, 17:57

Allenamento pomeridiano per la Lucchese con partitelle a pressione ed esercizi con il pallone. E' stato questo il menù che Lopez ha proposto nella seduta pomeridiana. Prima però c'è stato il lavoro atletico sulla forza. Al campo si sono rivisti Papini, Kosovan e Cruciani che hanno lavorato a parte.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:49

Il recupero valido per la dodicesima giornata tra Piacenza e Novara si è concluso sullo scoppiettante risultato di 3-3 con i padroni di casa in grado di recuperare per tre volte lo svantaggio. Gli emiliani, come noto, faranno visita ai rossoneri al Porta Elisa domenica prossima.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:22

La Giana Erminio, dopo una pausa di riflessione, decide di affidare la guida tecnica della prima squadra a Oscar Brevi, che rivestirà il ruolo di primo allenatore, Cesare Albé torna al suo ruolo di vice presidente con delega all'area tecnica.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 14:18

Lucchese-Piacenza, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Stefao Milone della sezione AIA di Taurianova. Milone sarà coadiuvato da Antonio Junior Palla di Catania e Santino Spina di Palermo. Quarto uomo Marco Sicurello di Seregno.