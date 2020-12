Per i rossoneri giornata di allenamento al mattino

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 dicembre 2020, 16:49

Netta vittoria per il Livorno, che domenica prossima ospiterà i rossoneri, nel recupero valido per la quattordicesima di andata. Gli amaranto hanno battuto in trasferta la Pro Vercelli per 2-0 con reti di Murilo e Braken sulle ali dell'entusiasmo per le notizie di una schiarita societaria.

martedì, 15 dicembre 2020, 15:26

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto la variazioe di orario per Lucchese-Carrarese: si giocherà mercoledì 23 dicembre con fischio d'inizio alle 17,30.

martedì, 15 dicembre 2020, 12:35

Livorno-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Giuseppe Emanuele Repace della sezione AIA di Perugia. Repace sarà coadiuvato da Mirco Carpi di Melchiorre e da Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto uomo sarà Stefano Peletti di Crema.

martedì, 15 dicembre 2020, 12:03

Ieri pomeriggio Laura Maccioni, addetta al marketing della Lucchese è stata coinvolta in un incidente sull’autostrada A-11 Firenze Mare in direzione Viareggio ed è stata trasportata con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato un trauma facciale e cranico.