Primavera 3-Berretti, rinviata al 15 gennaio la ripresa dell'attività

Altre notizie brevi

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:59

Provvedimenti in casa rossonera del giudice sportivo che ha esaminato il referto arbitrale del match di Pontedera: il diesse Daniele Deoma, espulso durante la gara dalla panchina, è stato squalificato sino all'8 dicembre prossimo e gli è stata comminata una multa di 500 euro per comportamento non regolamentare e proteste.

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:23

Il recupero valido per la decima di campionato tra Pro Sesto e Como è terminato 1-0 per i lariani che proprio nei giorni scorsi avevano allontanato il proprio allenatore.

mercoledì, 2 dicembre 2020, 20:39

Il direttore generale del Pontedera, Paolo Giovannini, oltre a annunciare il prolungamento di contratto con la società granata per altri 5 anni, a fine gara ha fatto i complimenti alla squadra rossonera: "La Lucchese ha avuto tante traversie con il Covid in questa prima fase, quindi onore a loro per...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 16:59

Il recupero valido per l'undicesima di andata tra Pergolettese e Juventus B si è concluso con il punteggio di 3-1 per i bianconeri.