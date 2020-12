Recupero, pari pirotecnico tra Piacenza e Novara

Il recupero valido per la dodicesima giornata tra Piacenza e Novara si è concluso sullo scoppiettante risultato di 3-3 con i padroni di casa in grado di recuperare per tre volte lo svantaggio. Gli emiliani, come noto, faranno visita ai rossoneri al Porta Elisa domenica prossima.