Social Pro League, al via la quarta giornata della fase a gironi: Lucchese in vetta al girone A

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:45

Al via la quarta giornata della fase a gironi della Social Pro League. Lucchese e Modena sono le novità di questa giornata, entrambe in vetta rispettivamente nel girone A e B con 38 e 446 punti, mentre la Casertana mantiene la prima posizione nel girone C di Lega Pro con 236 punti. Ecco i nuovi aggiornamenti sulle classifiche provvisorie: GIRONE A: remuntada della Lucchese, che dalle ultime posizioni si ritrova capolista di questa quarta giornata di Social Pro League, con un totale di 38 punti. Secondo posto per il Novara, a quota 36 punti, seguita dall'Alessandria, terza in classifica con i suoi 26 punti. La Carrarese, che nelle settimane precedenti era ai vertici della classifica, si trova adesso in quarta posizione con 24 punti. L'Aurora Pro Patria si aggiudica il quinto posto, con 16 punti, seguita al sesto dalla Pro Vercelli, che accumula 12 punti. Dopo di lei, troviamo il Grosseto a quota 10 punti, la Pergolette con 8, Livorno, Renate, Pro Sesto, Olbia tutte a quota 4 punti. Chiudono il girone Piacenza, Pistoiese, Albinoleffe, Giana Erminio, le squadre che hanno accumulato 2 punti.

Questi i risultati provvisori della fase a gironi, che durerà fino al 27 dicembre, ma Social Pro League è appena iniziata. Potete supportare e votare la vostra squadra del cuore tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ Il 26 aprile 2020, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html Al termine del primo step di gioco, le migliori classificate accederanno alla seconda fase, quella dell'eliminazione diretta, che decreterà la migliore pagina Facebook della ex Lega Pro.