Tavolo per la riforma della Lega Pro: rischio bancarotta per i club se non interviene il governo

lunedì, 14 dicembre 2020, 16:25

Si è svolto oggi il secondo appuntamento del tavolo della riforma calcio della Lega Pro a cui ha preso parte il presidente federale Gabriele Gravina. Presenti il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, i vice presidenti Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon, il segretario generale Emanuele Paolucci, i membri del Consiglio Direttivo e l’amministratore della Calcio Servizi Marco Scianò. Il presidente federale ha ribadito il ruolo della Lega Pro quale anello fondamentale della catena del sistema calcistico e ha sottolineato gli sforzi profusi dai club per garantire la ripartenza del campionato. Su questo tema Ghirelli ha rimarcato i sacrifici attuali pesantissimi delle società, senza introiti da botteghino ed abbonamenti e in difficoltà con gli sponsor: o il Governo e il Parlamento intervengono con ristori o c’è il rischio di default dei club. Il presidente Gravina è tornato a parlare delle tante iniziative che la FIGC sta mettendo in campo per far fronte agli effetti della pandemia. Nel merito della riforma ha sottolineato come la sostenibilità economica e la mission della Lega Pro debbano fare da drive alla proposta di riforma che la Lega deve esprimere, proposta alla quale lo stesso presidentefederale lavorerà per il raggiungimento degli obiettivi comuni a tutto il sistema calcistico. In chiusura, Gravina e Ghirelli hanno annunciato un lavoro congiunto per lenire le disparità di minutaggio tra i gironi.