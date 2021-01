Anticipi del sabato: ecco i risultati finali

sabato, 16 gennaio 2021, 16:58

Si sono conclusi i tre anticipi del sabato validi per l'ultima di andata per il girone A della Serie C. Ecco i risultati:

Lucchese-Renate 1-1

Pistoiese-Giana 1-1

Pro Patria-Alessandria 0-0