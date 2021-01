Penultima di andata, tutti i risultati

Altre notizie brevi

sabato, 9 gennaio 2021, 16:55

L'anticipo del sabato valido per la diciottesima di andata tra Carrarese e Juventus B è terminato con il risultato di 1-0 per i bianconeri che sono passati grazie a un gol realizzato sul finire di gara.

sabato, 9 gennaio 2021, 15:54

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice dello scontro diretto saranno i tifosi, che voteranno la propria squadra del cuore permettendole di accedere agli ottavi di finale.

venerdì, 8 gennaio 2021, 15:35

La società Gesam Gas Le Mura Basket comunica che la partita tra Basket Le Mura e PFBroni 93, valida come recupero della nona giornata di campionato, si disputerà giovedì 21 gennaio alle ore 19 al Palatagliate.

venerdì, 8 gennaio 2021, 14:08

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Alessandria ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Alessandria-Como, in programma domenica 10 gennaio 2021 w valida per...