Qui Acquedotto: in gruppo Petrovic e Marcheggiani

mercoledì, 20 gennaio 2021, 17:50

Seduta pomeridiana per i rossoneri: sono rientrati in gruppo Petrovic e Marcheggiani mentre Bianchi sta lavorando ancora a parte. Non ha lavorato con i compagni Molinaro che ieri ha subito una forte contusione. Anche Benassi sta lavorando a parte così come Moreo, Convitto, Ceesay, Lo Curto e Falivene, a proposito di quest'ultimo c'è da sottolineare che sembra essere in procinto di lasciare la squadra rossonera visto che il Gelbison, la Torres e il Gravina hanno chiesto informazioni su di lui ma in vantaggio sembra esserci proprio la squadra sarda.