Social Pro League, fase a tabellone: la Lucchese batte per 1 a 0 l'Alto Adige Sudtirol e accede agli ottavi di finale

martedì, 26 gennaio 2021, 16:20

La Lucchese vince per 1 a 0 contro l'Alto Adige Sudtirol nella sfida diretta dei sedicesimi di finale e si qualifica per gli ottavi della Social Pro League, che prenderanno il via alle ore 15 di oggi e termineranno il 18 febbraio 2021. Gli accoppiamenti per questa nuova fase di gioco stabiliscono che l'avversaria della Lucchese sarà la Vibonese che, con una pagina Facebook che conta circa 16.595 fan rispetto ai 10.851 della pagina dei padroni di casa, è riuscita a battere in trasferta il Catania per 0 a 1 nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice di questa nuova sfida saranno i tifosi che, da dodicesimo uomo sugli spalti, si trasformeranno nei protagonisti sul campo: saranno infatti loro a stabilire chi vincerà i match e supererà le varie fasi del gioco dando un voto alle pagine Facebook delle squadre a confronto. Una vera e propria sfida nella sfida con scontri ad eliminazione diretta ad animare la competizione social in cui è l'affetto dei tifosi a fare la differenza. Potete supportare e votare la vostra squadra del cuore tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ In seguito alle prime eliminazioni dirette, sono ora 16 le compagini in gioco. Ecco tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Social Pro League: Lucchese – Vibonese, Feralpisalò – Pro Vercelli, Vis Pesaro – Foggia, Novara – Casertana, Modena – Paganese, Padova – Bisceglie, Pergolettese – Grosseto e Giana Erminio – Mantova.

Il 26 aprile 2021, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021.



Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa:

https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html