Ultima di andata, tutti i risultati della domenica: vince la Pergolettese, prossima avversaria dei rossoneri

Altre notizie brevi

sabato, 16 gennaio 2021, 16:58

Si sono conclusi i tre anticipi del sabato validi per l'ultima di andata per il girone A della Serie C. Ecco i risultati:

giovedì, 14 gennaio 2021, 15:34

Doppio grave lutto per la famiglia di uno storico tifoso di curva, Mirko Schiavelli, che ha visto morire il padre e la sorella nel giro purtroppo di pochissimo. Alla famiglia vanno le condoglianze degli amici e della nostra redazione.

giovedì, 14 gennaio 2021, 08:17

Ultima di andata per il girone A della Serie C nell'ormai imminente fine settimana. Ecco il programma completo delle gare:

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:42

La Lega Pro ha definito il giorno del recupero della gara tra Alessandria e Como valida per la 18° di andata: si giocherà mercoledì 20 genaio alle ore 15.