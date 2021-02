Giudice sportivo, un turno di stop a Peeters della Juvetus B

giovedì, 18 febbraio 2021, 18:44

Dauda Peeters della Juventus B è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo e dunque non sarà dispoibile nella gara che vedrà di fronte i piemontesi alla Lucchese prevista per domenica prossima a Alessandria.